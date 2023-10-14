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Окупанти безуспішно намагаються прорвати оборону на Авдіївському напрямку - речник

Окупанти безуспішно намагаються прорвати оборону на Авдіївському напрямку - речник

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Російські окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону на Авдіївському напрямку. Утім, їх намагання безуспішні, Сили оборони відбили ще близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове. Про це повідомив в ефірі телемарафону в суботу речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає УНН.

Цитата

«Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку. Утім, намагання ворога безуспішні, наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове. Також близько 15 атак ворога відбито в районах Мар'їнки», - розповів Штупун.

Деталі

За його словами, на Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

Також він зазначив, що на Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

«Загалом у зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» минулої доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень і здійснив 901 артилерійський обстріл», - сказав Штупун.

Доповнення

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдачі.

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