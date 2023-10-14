Окупанти безуспішно намагаються прорвати оборону на Авдіївському напрямку - речник
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Російські окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону на Авдіївському напрямку. Утім, їх намагання безуспішні, Сили оборони відбили ще близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове. Про це повідомив в ефірі телемарафону в суботу речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає УНН.
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«Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку. Утім, намагання ворога безуспішні, наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове. Також близько 15 атак ворога відбито в районах Мар'їнки», - розповів Штупун.
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За його словами, на Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.
Також він зазначив, що на Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.
«Загалом у зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» минулої доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень і здійснив 901 артилерійський обстріл», - сказав Штупун.
Доповнення
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдачі.