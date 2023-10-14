Російські атаки в районі Авдіївки зазнали невдач по всьому місту - ISW

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Аналітики зауважили, що дані, які були публіковані 12 і 13 жовтня, вказують на те, що російські сили просунулися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). Російські джерела також опублікували суперечливі повідомлення про російський контроль над Авдіївським коксохімічним заводом, ба більше, ISW не знайшло жодних доказів того, що російські сили контролюють завод на момент публікації.

Українські військові повідомили, що українські сили продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки. Зокрема росіяни кажуть, що українські сили використовують мінні поля, щоб уповільнити просування росіян на авдіївському напрямку. Також зношені стволи знижують точність російської артилерії поблизу Авдіївки.

Зокрема, аби «стиснути [український] периметр», необхідно захопити менш укріплену українську територію поблизу Авдіївки, проте російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування та спробують прискорити наступальні зусилля. Ймовірно, таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська будуть «бити по бетонних» укріпленнях, поки ці сили не закінчаться.

Нагадаємо

Керівник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш розповів про актуальну ситуацію в місті і заявив, що тиші в місті не буває.