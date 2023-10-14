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Российские атаки в районе Авдеевки потерпели неудачу по всему городу - ISW

Российские атаки в районе Авдеевки потерпели неудачу по всему городу - ISW

Киев • УНН

 • 492283 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу во всем городе. к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали 

Аналитики отметили, что данные, которые были опубликованы 12 и 13 октября, указывают на то, что российские силы продвинулись к югу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки) и к юго-востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки). Российские источники также опубликовали противоречивые сообщения о российском контроле над Авдеевским коксохимическим заводом, более того, ISW не нашло никаких доказательств того, что российские силы контролируют завод на момент публикации. 

Украинские военные сообщили, что украинские силы продолжают отражать российские атаки вокруг Авдеевки. В частности россияне говорят, что украинские силы используют минные поля, чтобы замедлить продвижение россиян на авдеевском направлении. Также изношенные стволы снижают точность российской артиллерии вблизи Авдеевки.

В частности, чтобы «сжать [украинский] периметр», необходимо захватить менее укрепленную украинскую территорию вблизи Авдеевки, однако российские генералы неправильно истолкуют эти ограниченные продвижения и попытаются ускорить наступательные усилия. Вероятно, такое неправильное толкование может привести к тому, что российские войска будут «бить по бетонным» укреплениям, пока эти силы не закончатся.

Напомним

Руководитель городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш рассказал об актуальной ситуации в городе и заявил, что тишины в городе не бывает.

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