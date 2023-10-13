Тиші в Авдіївці не буває, на позиціях навколо пекло - керівник МВА

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"Четверту добу ситуація докорінно не змінюється. Звичайно, є хвилі по російським штурмам, але тиші в місті не буває зовсім. А про позиції я взагалі не згадую - бо там пекло. Десятки обстрілів на добу по території громади. За минулу ніч тільки 13 авіаракетних ударів по громаді", - повідомив Барабаш.

Нагадаємо

Речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону українських захисників, але усі ці спроби залишаються неуспішними.