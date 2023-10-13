Понад 750 людей на добу: через величезні втрати окупанти вже почали відмовлятися штурмувати Авдіївку - речник Сил оборони

Цитата

«Противник пробує прорвати нашу оборону в Авдіївці, але безуспішно. Третій день поспіль зберігається тенденція на збільшення втрат ворога в живій силі – це понад 750 осіб щодоби. Медичні заклади Донецька та прилеглих населених пунктів переповнені. Дивлячись на величезну кількість своїх мертвих та поранених окупанти почали відмовлятися іти у бій. Наші воїни ефективно проріджують їх ряди і рано чи пізно вони видихнуться. Поки що в них є запал, хоча їх вже спускають з бронетехніки на землю і все частіше ми бачимо атаки в пішому строю. Сподіваюся, скоро ситуація стабілізується», - розповів він.

Деталі

Протягом минулої доби на Таврійському напрямку противник завдав 27 авіаударів, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 831 артилерійський обстріл. Приблизно 80% з них – на Авдіївському та Маріїнському напрямках

Українські підрозділи ракетних військ та артилерія виконали 1589 вогневих завдань за добу. Загальні втрати ворога за добу на Таврійського напрямку склали 786 осіб, 1 окупант здався в полон. Також за добу знищено 80 одиниць військової техніки: 13 танків, 34 БМП, 17 артсистем, 4 протитанкові засоби, 1 засіб ППО, 6 БПЛА та 5 автомобілів. Також знищено 4 склади боєприпасів ворога. За 3 дні на Таврійському напрямку знищено 54 танки противника, ще 30 пошкоджено.

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