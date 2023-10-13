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Более 750 человек в сутки: из-за огромных потерь оккупанты уже начали отказываться штурмовать Авдеевку - спикер Сил обороны

Киев • УНН

 • 494806 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону украинских защитников, но все эти попытки остаются неуспешными. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Противник пробует прорвать нашу оборону в Авдеевке, но безуспешно. Третий день подряд сохраняется тенденция на увеличение потерь врага в живой силе – это более 750 человек ежесуточно. Медицинские учреждения Донецка и близлежащих населенных пунктов переполнены. Глядя на огромное количество своих мертвых и раненых оккупанты начали отказываться идти в бой. Наши воины эффективно прореживают их ряды и рано или поздно они выдохнутся. Пока у них есть запал, хотя их уже спускают с бронетехники на землю и все чаще мы видим атаки в пешем строю. Надеюсь, скоро ситуация стабилизируется», - рассказал он.

Детали

За прошедшие сутки на Таврическом направлении противник нанес 27 авиаударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 831 артиллерийский обстрел. Примерно 80% из них – на Авдеевском и Мариинском направлениях

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерия выполнили 1589 огневых задач за сутки. Общие потери врага за сутки на Таврическом направлении составили 786 человек, 1 оккупант сдался в плен. Также за сутки уничтожено 80 единиц военной техники: 13 танков, 34 БМП, 17 артсистем, 4 противотанковые средства, 1 средство ПВО, 6 БПЛА и 5 автомобилей. Также уничтожено 4 склада боеприпасов врага. За 3 дня на Таврическом направлении уничтожено 54 танка противника, еще 30 повреждены.

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