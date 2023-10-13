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Тишины в Авдеевке не бывает, на позициях вокруг ад - руководитель ГВА

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Руководитель городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш рассказал об актуальной ситуации в городе и заявил, что тишины в городе не бывает, передает УНН со ссылкой на "Мы Украина".

Цитата

"Четвертые сутки ситуация коренным образом не меняется. Конечно, есть волны по российским штурмам, но тишины в городе не бывает совсем. А о позициях я вообще не вспоминаю - потому что там ад. Десятки обстрелов в сутки по территории громады. За прошедшую ночь только 13 авиаракетных ударов по громаде", - сообщил Барабаш.

Напомним

Спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону украинских защитников, но все эти попытки остаются неуспешными. 

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