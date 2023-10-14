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Оккупанты безуспешно пытаются прорвать оборону на Авдеевском направлении - спикер

Оккупанты безуспешно пытаются прорвать оборону на Авдеевском направлении - спикер

Киев • УНН

 • 296110 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на Авдеевском направлении. Впрочем, их попытки безуспешны, Силы обороны отбили еще около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово. Об этом сообщил в эфире телемарафона в субботу спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.

Цитата

«Враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону на Авдеевском направлении. Впрочем, попытки врага безуспешны, наши защитники отбили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово. Также около 15 атак врага отбито в районах Марьинки», - рассказал Штупун.

Детали

По его словам, на Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.

Также он отметил, что на Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области.

«В целом в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» за прошедшие сутки враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 901 артиллерийский обстрел», - сказал Штупун.

Дополнение

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу.

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