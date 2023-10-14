Оккупанты безуспешно пытаются прорвать оборону на Авдеевском направлении - спикер
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на Авдеевском направлении. Впрочем, их попытки безуспешны, Силы обороны отбили еще около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово. Об этом сообщил в эфире телемарафона в субботу спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.
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«Враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону на Авдеевском направлении. Впрочем, попытки врага безуспешны, наши защитники отбили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово. Также около 15 атак врага отбито в районах Марьинки», - рассказал Штупун.
Детали
По его словам, на Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.
Также он отметил, что на Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области.
«В целом в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» за прошедшие сутки враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 901 артиллерийский обстрел», - сказал Штупун.
Дополнение
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу.