Через загострення в Авдіївку припинили постачання гуманітарної допомоги, однак в місті все є із запасом - голова МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Наразі дуже ускладнена логістика в Авдіївку Донецької області. Через активізацію російських військ на Авдіївському напрямку було припинено постачання у місто і гуманітарної допомоги, і продуктів. Про це розповів в ефірі телемарафону начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує УНН.
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«Дуже складна логістика. На цей період загострення ми припинили постачання в місто гуманітарної допомоги і продуктів харчування. Намагаємося тільки забезпечувати евакуацію», - заявив Барабаш.
За його словами, якщо люди мають бажання і хочуть вже їхати, то місцева влада намагається знаходити «шпаринки у цих обстрілах».
«Але у місті в принципі все є − і продукти харчування, і гігієна, і медицина. Є в достатній кількості і з резервом на пару місяців точно», − зауважив начальник МВА.
Доповнення
Четверту добу в місті Авдіївка Донецької області тривають запеклі бої. Російські війська посилили обстріли, намагаються взяти населений пункт в оточення. Однак Сили оборони України тримають свої позиції.