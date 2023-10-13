Из-за обострения в Авдеевку прекратили поставки гуманитарной помощи, однако в городе все есть с запасом - глава МВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Сейчас очень затруднена логистика в Авдеевку Донецкой области. Из-за активизации российских войск на Авдеевском направлении были прекращены поставки в город и гуманитарной помощи, и продуктов. Об этом рассказал в эфире телемарафона начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, информирует УНН.
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«Очень сложная логистика. На этот период обострения мы прекратили поставки в город гуманитарной помощи и продуктов питания. Стараемся только обеспечивать эвакуацию», - заявил Барабаш.
По его словам, если люди имеют желание и хотят уже уезжать, то местные власти пытаются находить «лазейки в этих обстрелах».
«Но в городе в принципе все есть − и продукты питания, и гигиена, и медицина. Есть в достаточном количестве и с резервом на пару месяцев точно», − заметил начальник МВА.
Дополнение
Четвертые сутки в городе Авдеевка Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Российские войска усилили обстрелы, пытаются взять населенный пункт в окружение. Однако Силы обороны Украины держат свои позиции.