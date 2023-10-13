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Біля Авдіївки тривають запеклі бої. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі – начальник МВА

Біля Авдіївки тривають запеклі бої. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі – начальник МВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Четверту добу в місті Авдіївка Донецької області тривають запеклі бої . Російські війська посилили обстріли, намагаються взяти населений пункт в оточення. Однак Сили оборони України тримають свої позиції. Про це розповів в ефірі телемарафону начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує УНН.

Цитата

«Четверту добу тривають бої. Запеклі і дійсно без перерви. І стрілецькі бої, і артилерійські дуелі. (Окупанти − ред.) гатять з усього, що у них є в наявності. Дуже багато працює (ворожа − ред.) авіація», - заявив Барабаш.

За його словами, бойовики гатять тільки по населеним пунктам, які безпосередньо біля лінії фронту, але і обстрілюють більш тилові міста і села. Зокрема, активно вночі обстріляли сусідні села Очеретинської громади, де взагалі немає військових.

«По Авдіївці − ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували − їх дуже багато − сотні обстрілів по позиціях. Десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. (Окупанти − ред.) лізуть, як таргани, дуже багато. Вчора дуже багато було застосування броньованої техніки, (росіяни − ред.) йшли колонами. Дуже багато в них і техніки, і особового складу, привозять свіжак. Дуже складно", - заявив Барабаш.

За словами голови МВА, окупанти зосереджені на ударах з флангів з півночі та з півдня через те, що хочуть взяти Авдіївку в оточення. Однак українські бійці "четверну добу стоять незмінно на своїх позиціях.

"За минулу добу маємо підтверджені один загиблий, 4 поранені і дві людини під завадами цивільних, але можна сказати, що люди загинули під завалами, просто фізично ми не бачимо тіл", − заявив Барабаш.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авдіївка: у мережі показали нічний обстріл

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