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Возле Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью - начальник МВА

Возле Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью - начальник МВА

Киев • УНН

 • 403431 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Четвертые сутки в городе Авдеевка Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Российские войска усилили обстрелы, пытаются взять населенный пункт в окружение. Впрочем Силы обороны Украины держат свои позиции. Об этом рассказал в эфире телемарафона начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, информирует УНН.

Цитата

«Четвертые сутки продолжаются бои. Ожесточенные и действительно без перерыва. И стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. (Оккупанты − ред.) бьют из всего, что у них есть в наличии. Очень много работает (вражеская − ред.) авиация», - заявил Барабаш.

По его словам, боевики лупят только по населенным пунктам, которые непосредственно возле линии фронта, но и обстреливают более тыловые города и села. В частности, активно ночью обстреляли соседние села Очеретинской громады, где вообще нет военных.

«По Авдеевке − ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали − их очень много − сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью. (Оккупанты − ред.) лезут, как тараканы, очень много. Вчера очень много было применения бронированной техники, (россияне − ред.) шли колоннами. Очень много у них и техники, и личного состава, привозят свежак. Очень сложно", - заявил Барабаш.

По словам главы МВА, оккупанты сосредоточены на ударах с флангов с севера и с юга из-за того, что хотят взять Авдеевку в окружение. Однако украинские бойцы "четвертые сутки стоят неизменно на своих позициях.

"За прошедшие сутки имеем подтвержденные один погибший, 4 раненых и два человека под завадами гражданских, но можно сказать, что люди погибли под завалами, просто физически мы не видим тел", − заявил Барабаш.

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