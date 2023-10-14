рф хочет оккупировать всю Донецкую область до конца года, Авдеевка для них крайне важна - глава ГВА

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«Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области. Они понимают: если взять высоту Авдеевки, то дальше уже им будет проще дойти до Покровска, и так далее. Поэтому Авдеевка для них крайне важна», - сказал Барабаш.

Он заявил, что для Украины Авдеевка стратегически важна потому, что она очень близко к Донецку.

«Между крайними улицами Авдеевки и Донецка чуть более 6 километров. И самое главное то, что это стратегическая высота. Вся Авдеевка и большинство территорий вокруг - это господствующие высоты, и именно поэтому для нас это важно», - отметил он.

Барабаш также объяснил, почему для россиянам стратегически важна Авдеевка.

«Во-первых, они хотят захватить эти высоты. Не дать возможности нам контролировать очень серьезный участок фронта возле Донецка. Это более 50 километров линии фронта. Это очень много. Тем более это линия фронта, которая приближена к Донецку. Во-вторых, это все-таки немного отвлечь внимание и не дать возможности перебросить наши силы на другие направления. Потому что действительно, у них есть проблемы и на Бахмутском направлении, и на Запорожском. Таким образом, они пытаются немного "сковать" наши силы именно на Авдеевском направлении», - рассказал Барабаш.

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Также, по его словам, еще одна важная для россиян вещь - это то, что они ждали главного удара нашего контрнаступления именно на Донецк.

«Очень много было такой информации в их телеграм-каналах. И они сейчас это так подают, что якобы они предупредили вероятный основной удар контрнаступления именно на столицу "недореспублики", что они начали первыми эти наступательные действия. Ну и, наверное, одно из главных для них - им была нужна хоть какая-то "победа". Потому что в последнее время с этим у них как-то не очень. И именно для этого была выбрана Авдеевка, которая с 2014-го года рядом, но несокрушимая, которую они не могут взять, что только они не делали за эти все годы. Ничего у них не получается», - сказал Барабаш.

Кроме того, Барабаш заявил, что оккупанты не прорвали линию обороны.

«Линия обороны как держалась, так и держится. Ни одной стратегической высоты им не удалось взять», - добавил он.