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На Авдеевском направлении враг совершил более 100 попыток вытеснить Силы обороны, ВСУ дали отпор всем атакам - Генштаб

Киев • УНН

 • 267900 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. На Авдеевском направлении российские войска за прошедшую неделю активизировали наступательные действия в районе Авдеевки, совершили более 100 попыток вытеснить Силы обороны, ВСУ дали отпор всем атакам, сообщил в понедельник спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет УНН.

На Авдеевском направлении враг совершил более 100 попыток вытеснить Силы обороны, ВСУ дали отпор всем атакам - Генштаб

Цитата

"На Авдеевском направлении противник на прошлой неделе активизировал наступательные действия в районе Авдеевки. Осуществил более 100 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах восточнее Степного, Ласточкино, Тоненького, Керамика, Северного, Невельского, Нетайлово и Первомайского Донецкой области. Подразделения ВСУ дали отпор всем атакам врага на этом направлении, уничтожив сотни российских захватчиков и десятки танков и бронемашин", - сказал Ковалев.

По его словам, украинские воины уверенно истощают наступательный потенциал российских оккупантов.

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