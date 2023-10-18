Силы обороны имеют частичный успех южнее Работино - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Силы обороны Украины имеют частичный успех в районе южнее Работино Запорожской области, сообщил в среду в эфире телемарафона спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет УНН.
Силы обороны Украины, по его словам, продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
Цитата
"Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил Ковалев.
А также на Бахмутском направлении, по его словам, "враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области".
"На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, имеют частичный успех в районе южнее Работино Запорожской области, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага", - сказал Ковалев.
По его словам, здесь враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Работино Запорожской области.
Напомним
Как сообщали в Генштабе 17 октября, Силы обороны имели успех западнее Вербового, отбили три атаки врага возле Андреевки.