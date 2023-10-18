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Силы обороны имеют частичный успех южнее Работино - Генштаб

Киев • УНН

 • 270657 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Силы обороны Украины имеют частичный успех в районе южнее Работино Запорожской области, сообщил в среду в эфире телемарафона спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет УНН.

Силы обороны имеют частичный успех южнее Работино - Генштаб

Силы обороны Украины, по его словам, продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Цитата

"Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил Ковалев.

А также на Бахмутском направлении, по его словам, "враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области".

"На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, имеют частичный успех в районе южнее Работино Запорожской области, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага", - сказал Ковалев.

По его словам, здесь враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Работино Запорожской области.

Напомним

Как сообщали в Генштабе 17 октября, Силы обороны имели успех западнее Вербового, отбили три атаки врага возле Андреевки.

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