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На Авдеевском направлении отбили еще более 5 атак врага - Генштаб

Киев • УНН

 • 210514 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили более 5 атак российских войск, сообщил в среду в эфире телемарафона спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет УНН.

На Авдеевском направлении отбили еще более 5 атак врага - Генштаб

Цитата

"На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, где украинские воины в течение минувших суток отбили более 5 атак врага", - сказал Ковалев.

На Марьинском и Шахтерском направлениях, по его словам, украинские защитники "отбили более 20 атак врага в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также две атаки - южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области".

"На Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще 9 атак противника в районе Надии Луганской области", - отметил Ковалев.

За прошедшие сутки, по словам спикера Генштаба, произошло 69 боевых столкновений.

Напомним

Силы обороны имеют частичный успех южнее Работино.

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