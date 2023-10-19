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Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, Силы обороны отбили три атаки врага - Генштаб

Киев • УНН

 • 183708 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские оккупанты не оставляют попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку, украинские воины отбили три атаки врага, сообщил в четверг в эфире телемарафона спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет УНН.

Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, Силы обороны отбили три атаки врага - Генштаб

Цитата

"На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку, наши воины отбили три атаки врага. Российские оккупанты безуспешно пытались проводить наступательные действия в районах Новокалиново и Первомайского Донецкой области", - сказал Ковалев.

На Марьинском направлении, по его словам, украинские защитники "отбили 17 атак врага в районе Марьинки и четыре атаки в районе Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области".

"На Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще более 10 атак противника в районе Надии Луганской области. На Лиманском направлении Силы обороны отбили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области", - отметил Ковалев.

За прошедшие сутки, по словам спикера Генштаба, произошло около 80 боевых столкновений.

Напомним

Сутками ранее на Авдеевском направлении Силы обороны отразили более 5 атак российских войск.

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