Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, Силы обороны отбили три атаки врага - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские оккупанты не оставляют попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку, украинские воины отбили три атаки врага, сообщил в четверг в эфире телемарафона спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет УНН.
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"На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку, наши воины отбили три атаки врага. Российские оккупанты безуспешно пытались проводить наступательные действия в районах Новокалиново и Первомайского Донецкой области", - сказал Ковалев.
На Марьинском направлении, по его словам, украинские защитники "отбили 17 атак врага в районе Марьинки и четыре атаки в районе Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области".
"На Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще более 10 атак противника в районе Надии Луганской области. На Лиманском направлении Силы обороны отбили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области", - отметил Ковалев.
За прошедшие сутки, по словам спикера Генштаба, произошло около 80 боевых столкновений.
Напомним
Сутками ранее на Авдеевском направлении Силы обороны отразили более 5 атак российских войск.