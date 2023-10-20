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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны не допустили потерь позиций в районе Вербового - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и наступательную операцию на Мелитопольском направлении, не допустили потерь позиций в районе Вербового Запорожской области, сообщил в пятницу в эфире телемарафона спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет УНН.

Силы обороны не допустили потерь позиций в районе Вербового - Генштаб

Цитата

"(Силы обороны) продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил Ковалев.

А также на Бахмутском направлении, по его словам, "враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области".

"На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага. Наши защитники не допустили потерь позиций в районе Вербового Запорожской области", - сказал Ковалев.

Напомним

На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и несёт многочисленные потери.

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