У Президента просять Раду невідкладно розглянути два законопроекти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України подав як невідкладні законопроект щодо імпічменту, а також щодо забезпечення можливості реалізації військовослужбовцями, які виконують завдання щодо відсічі агресії РФ, права вільно обирати народних депутатів. Про це заявив представник Президента Руслан Стефанчук під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Минулого тижня Президентом України на виконання своїх обіцянок було внесено до Верховної Ради законопроект про імпічмент (номер 10340), після цього Президент України направив лист на ім’я голови Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути проект закону України про внесення змін до статті 80 щодо забезпечення можливості реалізації військовослужбовцями, які виконують завдання щодо відсічі агресії РФ, права вільно обирати народних депутатів”, — зазначив Стефанчук.
За його словами, ці законопроекти потребують позачергового розгляду.
“Я хочу звернутися з проханням, що всі дані питання потребують позачергової підготовки розгляду і визначені Президентом як невідкладні, тому дуже прошу знайти можливість співпраці по цих законопроектах”, — додав при цьому Стефанчук.
Нагадаємо, цього пленарного тижня в порядок денний Верховної Ради України включений розгляд закону про тимчасові слідчі комісії, що в тому числі унормовує і питання імпічменту, а також проект Виборчого кодексу.