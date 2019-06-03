У Президента просят Раду безотлагательно рассмотреть два законопроекта

"На прошлой неделе Президентом Украины на выполнение своих обещаний был внесен в Верховную Раду законопроект об импичменте (номер 10340), после этого Президент Украины направил письмо на имя председателя Верховной Рады с просьбой безотлагательно рассмотреть проект закона Украины о внесении изменений в статью 80 об обеспечении возможности реализации военнослужащими, выполняющими задачи по отражению агрессии РФ, права свободно избирать народных депутатов", - отметил Стефанчук.

По его словам, эти законопроекты требуют внеочередного рассмотрения.

"Я хочу обратиться с просьбой, что все данные вопросы требуют внеочередной подготовки рассмотрения и определены Президентом как неотложные, поэтому очень прошу найти возможность сотрудничества по этим законопроектам", - добавил при этом Стефанчук.

Напомним, на этой пленарной неделе в повестку дня Верховной Рады Украины включено рассмотрение закона о временных следственных комиссиях, что в том числе нормирует и вопрос импичмента, а также проект Избирательного кодекса.



