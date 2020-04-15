У Президента поділилися відео про динаміку зараження COVID-19 у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Офісі Президента поділилися відео про динаміку зараження коронавірусом у світі і зазначили, що початкова динаміка зараження в Україні схожа на динаміку заражень в Іспанії. Відповідне відео з’явилося на Telegram-каналі ОП, передає УНН.
“Початкова динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку заражень в Іспанії. А ця країна зараз на другому місці у світі за кількістю тих, хто занедужав. Бережімо себе, залишаймося вдома — не дамо статися трагедії”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 523 особи, загалом загинули понад 18,5 тисяч осіб.