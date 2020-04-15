У Президента поделились видео о динамике заражения COVID-19 в мире

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46063 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54625 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 68910 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 68803 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 97849 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78942 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101749 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105552 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130691 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130249 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 09:29 • 108170 просмотра
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Актуальное
У Президента поделились видео о динамике заражения COVID-19 в мире

У Президента поделились видео о динамике заражения COVID-19 в мире

Киев  •  УНН

 • 13289 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Офисе Президента поделились видео о динамикуе заражения коронавирусом в мире и отметили, что начальная динамика заражения в Украине похожа на динамику заражений в Испании. Соответствующее видео появилось на Telegram-канале ОП, передает УНН.

“Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству тех, кто заболел. Будем беречь себя, будем оставаться дома — не дадим произойти трагедии”, — говорится в сообщении.

Напомним, количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 523 человека, в общем погибли более 18,5 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

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