У Президента поделились видео о динамике заражения COVID-19 в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Офисе Президента поделились видео о динамикуе заражения коронавирусом в мире и отметили, что начальная динамика заражения в Украине похожа на динамику заражений в Испании. Соответствующее видео появилось на Telegram-канале ОП, передает УНН.
“Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству тех, кто заболел. Будем беречь себя, будем оставаться дома — не дадим произойти трагедии”, — говорится в сообщении.
Напомним, количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 523 человека, в общем погибли более 18,5 тысяч человек.