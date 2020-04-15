Пандемія коронавірусу: COVID-19 в Іспанії забрав життя вже 18 579 осіб, понад 177 тисяч - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 523 особи, загалом загинули понад 18,5 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 177 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 5 092 нових випадків інфікування.
З початку епідемії померли 18 579 людей (в тому числі за добу — 523, показник знизився у порівнянні з минулим днем), а 70 853 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (49,5 тисяч осіб) і Каталонія (36,5 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (98 випадків) і Мелілья (102 випадки).
Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив напередодні, як передає мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання числа пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3%.
“Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 15 квітня:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 15 de abril:
Confirmados 177.633
Fallecidos 18.579
Curados 70.853
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIoeFL#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/2kaKtcmQeu
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Польовий госпіталь для інфікованих COVID-19 у Мадриді:
Спорудження польового госпіталю для інфікованих COVID-19 у Барселоні: