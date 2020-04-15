Пандемия коронавируса: COVID-19 в Испании унесло жизни уже 18 579 человек, более 177 тысяч - больны

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 523 человека, в общем погибли более 18,5 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.