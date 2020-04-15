Пандемия коронавируса: COVID-19 в Испании унесло жизни уже 18 579 человек, более 177 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 523 человека, в общем погибли более 18,5 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавирусом, уже достигло более 177 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 5 092 новых случаев инфицирования.
С начала эпидемии умерли 18 579 человек (в том числе за сутки — 523, показатель снизился по сравнению с прошлым днем), а 70 853 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (49,5 тысяч человек) и Каталония (36,5 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (98 случаев) и Мелилья (102 случая).
Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил накануне, как передает мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, которые выздоровели, составил 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.
“Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 15 апреля:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 15 de abril:
Confirmados 177.633
Fallecidos 18.579
Curados 70.853
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIoeFL # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/2kaKtcmQeu
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Полевой госпиталь для инфицированных COVID-19 в Мадриде:
Сооружение полевого госпиталя для инфицированных COVID-19 в Барселоне: