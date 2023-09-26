У Повітряних Силах розповіли про тактику росіян під час нічної атаки на Україну

Цитата

«Цієї ночі 38 БПЛА одразу було запущено з обох напрямків, це - мис Чауда та Приморсько-Ахтарськ. Ці дрони полетіли в різних напрямках, фактично, напрямки були різні, але всеодно кожний дрон має свій індивідуальний маршрут, який там програмується операторами перед завданням цього удару. Знищено цього разу 26 БПЛА. Не вдалося досягти такого результату, як 100 % 19 знищено напередодні. Але все ж таки ми розуміємо, що це складна ціль. Дрон камікадзе стійкий до засобів радіоелектронної боротьби і відповідно теж важка ціль для засобів протиповітряної оборони», - зазначив Ігнат.

Він нагадав, що з 38 запущених дронів сили ППО збили 26.

Також, за словами речника, частішають атаки безпілотників різних типів.

«Те про що ми дуже часто з вами говоримо останнім часом - це атака БПЛА різних типів, ударних БПЛА, також розвідувальні,які є корегувальниками вогню, зрештою, надають повну картину інформації ворогу і стають дедалі активнішими і дедалі більше застосовуються» - додав Ігнат.

Крім того він наголосив на тому, що є необхідність нарощувати ППО та забезпечити інші складові сил оборони мобільними установками, штучним інтелектом та радіолокаційним супроводом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нічна атака рф: показали наслідки ворожого удару по півдню України