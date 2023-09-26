В Воздушных Силах рассказали о тактике россиян во время ночной атаки на Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Этой ночью 38 БПЛА были запущены врагом с двух направлений это - мыс Чауда-Крым и Приморско-Ахтарск. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.
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«Этой ночью 38 БПЛА сразу было запущено с обоих направлений, это - мыс Чауда и Приморско-Ахтарск. Эти дроны полетели в разных направлениях, фактически, направления были разные, но все равно каждый дрон имеет свой индивидуальный маршрут, который там программируется операторами перед задачей этого удара. Уничтожено на этот раз 26 БПЛА. Не удалось достичь такого результата, как 100% 19 уничтожено накануне. Но все же мы понимаем, что это сложная цель. Дрон камикадзе устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы и соответственно тоже тяжелая цель для средств противовоздушной обороны», - отметил Игнат.
Он напомнил, что из 38 запущенных дронов силы ПВО сбили 26.
Также, по словам спикера, учащаются атаки беспилотников различных типов.
«То о чем мы очень часто с вами говорим в последнее время - это атака БПЛА различных типов, ударных БПЛА, также разведывательные, которые являются корректировщиками огня, в конце концов, предоставляют полную картину информации врагу и становятся все более активными и все больше применяются» - добавил Игнат.
Кроме того, он отметил, что есть необходимость наращивать ПВО и обеспечить другие составляющие сил обороны мобильными установками, искусственным интеллектом и радиолокационным сопровождением.
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