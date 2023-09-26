Нічна атака рф: показали наслідки ворожого удару по півдню України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Російські війська вночі атакували південні регіони ракетами і ударними дронами, є руйнування зерносховищ, у міжнародному пункті пропуску призупинено пропускні операції, повідомили у вівторок у Силах оборони півдня України, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, по Кисілівці на Херсонщині ворог завдав ракетного удару з тактичної авіації, імовірно, ракетою Х-59.
"Значних пошкоджень зазнали півтора десятки будинків, 4 цивільних отримали поранення", - повідомили у Силах оборони півдня України у Telegram.
По Миколаївщині, як вказано, завдано ракетного удару по промисловому об'єкту. Люди не постраждали.
"Дронова атака тривала дві години. Ворог знов тероризував Подунав'я Одещини. Спрямовував "шахеди" по Миколаївщині, Херсонщині і центральних областях України. Нашими силами протиповітряної оборони знищено 22 БпЛА: Одещина - 10, Миколаївщина - 6, Херсонщина і Кіровоградщина - по 3", - повідомили у Силах оборони Півдня.
Як зазначається, "влучанням у припортову та прикордонну інфраструктуру спричинено руйнування зерносховищ, пошкодження адмінбудівлі, вантажних автомобілів приватних перевізників". "6 автівок вигоріло вщент. 2 цивільних водіїв отримали поранення, їм надано медичну допомогу. Пожежі оперативно ліквідовано", - вказано у повідомленні.
"У міжнародному пункті пропуску здійснюються стабілізаційні заходи, пропускні операції призупинено. Автотранспорт тимчасово переорієнтовано через найближчі пункти пропуску", - повідомили у Силах оборони півдня України.
Доповнення
Як повідомили в Одеській ОВА, через нічну атаку пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися.