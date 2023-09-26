Ночная атака рф: показали последствия вражеского удара по югу Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Российские войска ночью атаковали южные регионы ракетами и ударными дронами, есть разрушения зернохранилищ, в международном пункте пропуска приостановлены пропускные операции, сообщили во вторник в Силах обороны юга Украины, передает УНН.
Детали
Как сообщается, по Киселевке Херсонской области враг нанес ракетный удар с тактической авиации, предположительно, ракетой Х-59.
"Значительные повреждения получили полтора десятка домов, 4 гражданских получили ранения", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.
По Николаевской области, как указано, нанесен ракетный удар по промышленному объекту. Люди не пострадали.
"Дроновая атака продолжалась два часа. Враг снова терроризировал Подунавье Одесской области. Направлял "шахеды" по Николаевской, Херсонской и центральным областям Украины. Нашими силами противовоздушной обороны уничтожено 22 БпЛА: Одесская область - 10, Николаевская - 6, Херсонская и Кировоградская - по 3", - сообщили в Силах обороны Юга.
Как отмечается, "попаданием в припортовую и пограничную инфраструктуру вызвано разрушение зернохранилищ, повреждение админздания, грузовых автомобилей частных перевозчиков". "6 автомобилей выгорело дотла. 2 гражданских водителей получили ранения, им оказана медицинская помощь. Пожары оперативно ликвидированы", - указано в сообщении.
"В международном пункте пропуска осуществляются стабилизационные мероприятия, пропускные операции приостановлены. Автотранспорт временно переориентирован через ближайшие пункты пропуска", - сообщили в Силах обороны юга Украины.
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Как сообщили в Одесской ОВА, из-за ночной атаки повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись.