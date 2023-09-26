Нічна атака на Одещину: ворог поцілив у припортову інфраструктуру, є постраждалі

Деталі

Зазначається, що більшість дронів збита. Проте в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру.

Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили.

Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі.

Нагадаємо

Під атакою ворожих дронів опинились Ізмаїл та Рені, Одещина.