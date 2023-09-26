Нічна атака на Одещину: ворог поцілив у припортову інфраструктуру, є постраждалі

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. Унаслідок влучань руйнувань зазнала припортова інфраструктура. Також було травмовано двоє людей. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що більшість дронів збита. Проте в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. 

Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. 

Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі.

Нагадаємо

Під атакою ворожих дронів опинились Ізмаїл та Рені, Одещина.

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