Ночная атака в Одесской области: враг попал в припортовую инфраструктуру, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате попаданий разрушениям подверглась припортовая инфраструктура. Также были травмированы два человека. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что большинство дронов сбито. Однако в Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру.
Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали.
Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.
Напомним
Под атакой вражеских дронов оказались Измаил и Рени, Одесская область.