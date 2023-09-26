Ночная атака в Одесской области: враг попал в припортовую инфраструктуру, есть пострадавшие

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Киев • УНН

 • 1092850 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате попаданий разрушениям подверглась припортовая инфраструктура. Также были травмированы два человека. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что большинство дронов сбито. Однако в Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру. 

Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали. 

Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.

Напомним

Под атакой вражеских дронов оказались Измаил и Рени, Одесская область.

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