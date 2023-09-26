Ворожі БПЛА атакують Ізмаїл та Рені - ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Під атакою ворожих дронів опинились Ізмаїл та Рені, Одещина. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"Ізмаїл, Рені – залишайтесь в укриттях! Атака "Шахедів" триває!" - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про атаку БПЛА на Україну, а також зарозу застосування балістичного озброєння. Водночас Сили оборони півдня попереджають про ймовірну атаку ракет з боку рф близько 4:00-5:00.