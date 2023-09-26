Вражеские БПЛА атакуют Измаил и Рени - ПС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Под атакой вражеских дронов оказались Измаил и Рени, Одесская область. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.
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"Измаил, Рени – оставайтесь в укрытиях! Атака "Шахедов" продолжается!" - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали об атаке БПЛА на Украину, а также о угрозе применения баллистического вооружения. В то же время Силы обороны юга предупреждают о вероятной атаке ракет со стороны рф около 4:00-5:00.