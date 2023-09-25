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Повітряна тривога шириться Україною: загроза ударних БПЛА та балістики

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Повітряна тривога охопила частину регіонів України. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про загрозу засосування ворогом БПЛА та балістики зі сходу, пише УНН.

Деталі

Сили оборони півдня повідомляють зліт шістьох Ту-95 і 2 Ту-22. Х-101/555/55 - це те, чим можуть бути споряджені Ту-95мс ьа Х-22 застосовуються з Ту-22м3

Імовірно-розрахунковий час тривоги по них - 04.00 - 05.00.

Також наразі дрони-камікадзе типу "Shahed-136" запускалися з Приморсько-Ахтарська.

Фіксується рух групами крізь Миколаївську область у північному напрямку. Є загроза для Миколаївської та Кіровоградської областей.

Доповнення

У Чорному морі на бойовому чергуванні 1 підводний ракетоносій з 4 "Калібрами".

Нагадаємо

Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.

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