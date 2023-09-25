Повітряна тривога шириться Україною: загроза ударних БПЛА та балістики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Повітряна тривога охопила частину регіонів України. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про загрозу засосування ворогом БПЛА та балістики зі сходу, пише УНН.
Деталі
Сили оборони півдня повідомляють зліт шістьох Ту-95 і 2 Ту-22. Х-101/555/55 - це те, чим можуть бути споряджені Ту-95мс ьа Х-22 застосовуються з Ту-22м3
Імовірно-розрахунковий час тривоги по них - 04.00 - 05.00.
Також наразі дрони-камікадзе типу "Shahed-136" запускалися з Приморсько-Ахтарська.
Фіксується рух групами крізь Миколаївську область у північному напрямку. Є загроза для Миколаївської та Кіровоградської областей.
Доповнення
У Чорному морі на бойовому чергуванні 1 підводний ракетоносій з 4 "Калібрами".
Нагадаємо
Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.