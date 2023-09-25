Воздушная тревога распространяется по Украине: угроза ударных БПЛА и баллистики
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Воздушная тревога охватила часть регионов Украины. Воздушные Силы ВСУ сообщают об угрозе засасывания врагом БПЛА и баллистики с востока, пишет УНН.
Детали
Силы обороны юга сообщают взлет шестерых Ту-95 и 2 Ту-22. Х-101/555/55 - это то, чем могут быть снаряжены Ту-95мс ьа Х-22 применяются с Ту-22м3
Вероятно-расчетное время тревоги по ним - 04.00 - 05.00.
Также в настоящее время дроны-камикадзе типа "Shahed-136" запускались из Приморско-Ахтарска.
Фиксируется движение группами через Николаевскую область в северном направлении. Есть угроза для Николаевской и Кировоградской областей.
Дополнение
В Черном море на боевом дежурстве 1 подводный ракетоноситель с 4 "Калибрами".
Напомним
Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.