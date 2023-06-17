У Повітряних Силах повідомили скільки вже вдалося знищити аеробалістичних ракет “Кинджал”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Українським силам протиповітряної оборони вдається збивати балістичні та аеробалістичні ракети. Якщо говорити про російську ракету “Кинджал”, то їх вже вдалося знищити 13 штук. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє УНН.
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“Вчора було 16 червня — шість „Кинджалів“ знищили і рівно місяць тому, теж 6 знищили (...) Тобто 12, і 13-та — перша була 4 травня. Це аеробалістичних „Кинджалів“ і десь до 20 балістичних”, — повідомив він.
Ігнат зауважив, що вдається їх збивати завдяки ЗРК Patriot.
“Це дуже хороша техніка, і її потрібно більше, щоб закривати по Україні усі загрозливі напрямки і дочекатись тих обіцяних систем протиповітряної оборони SAMP/T, які працюватимуть, я сподіваюсь, не гірше, ніж система Patriot”, — додав Ігнат.
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