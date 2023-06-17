Росія попри санкції продовжує виробляти далекобійні ракети – Повітряні Сили ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Попри міжнародній санкції росі продовжує виробництво далекобійних ракет. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Ще з весни минулого року говоримо про те, що росія буде виготовляти і застосовувати далекобійну зброю, далекобійні ракети, які будуть діставати далеко всередину України. З того часу змінилось тільки те, що росія використала великий арсенал восени і взимку і продовжує зараз виробництво ракет вже в умовах санкцій. Вона продовжує виготовляти ракети. Вже 11 пакетів санкцій. Можна було уже після 3-4 пакету призупинити це виробництво, вплинути на це, але росія використовує далі усі можливості для того, щоб в обхід санкцій отримувати комплектуючі і виробляти нові ракети», - повідомив Ігнат.
За його словами, рф послуговується контрабандою з дружніх до неї країн. Змінити ситуацію можна лише посиливши контроль за товарами військового призначення, щоб вони не могли потрапляти в рф в обхід санкцій через треті країни.
Також він наголосив на необхідності посилення системи ППО України за рахунок ЗРК Patriot та систем SAMP/T. Їх потрібно більше.
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