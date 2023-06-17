Рівень ракетної загрози знов підвищено: ворог тримає на чергуванні у морях носії “Калібрів”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Корабельне угруповання ворога переформатовано: частина корабельного складу заведена в пункти базування, в той час як на бойове чергування в Чорному морі виведено 2 надводних ракетоносії. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ОК “Південь”.
Військово-Морські Сили ЗСУ уточнюють, що всього на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 5 ворожих кораблів та два ракетоносії і максимальний залп може становити 16 крилатих ракет “Калібр”.
Крім того, в Азовському морі рф тримає один корабель, а в Середземному морі 8 кораблів та один ракетоносій із загальним залпом 16 “Калібрів”.
Додамо
Росія обстрілює Україну щонайменше дев’ятьма різними типами ракет, серед яких - крилаті ракети наземного, повітряного і морського базування. Найчастіше обстріли ведуться з території росії, білорусі, Чорного та Каспійського морів. Серед основних видів ракет, які застосовує рф проти України, – «Іскандер», «Калібр» та серія «Х».