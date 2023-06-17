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Уровень ракетной угрозы вновь повышен: враг держит на дежурстве в морях носители "Калибров"

Киев • УНН

 • 875165 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Корабельная группировка врага переформатирована: часть корабельного состава заведена в пункты базирования, в то время как на боевое дежурство в Черном море выведены 2 надводных ракетоносителя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ОК “Юг”.

Уровень ракетной угрозы вновь повышен: враг держит на дежурстве в морях носители "Калибров"

Военно-Морские Силы ВСУ уточняют, что всего на боевом дежурстве в Черном море находится 5 вражеских кораблей и два ракетоносителя и максимальный залп может составлять 16 крылатых ракет “Калибр”.

Кроме того, в Азовском море рф держит один корабль, а в Средиземном море 8 кораблей и один ракетоносец с общим залпом 16 “Калибров”.

Добавим 

Россия обстреливает Украину по меньшей мере девятью’пятью различными типами ракет, среди которых - крылатые ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Чаще всего обстрелы ведутся с территории России, Беларуси, Черного и Каспийского морей. Среди основных видов ракет, которые применяет рф против Украины, – «Искандер», «Калибр» и серия «Х».

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