Уровень ракетной угрозы вновь повышен: враг держит на дежурстве в морях носители "Калибров"

Военно-Морские Силы ВСУ уточняют, что всего на боевом дежурстве в Черном море находится 5 вражеских кораблей и два ракетоносителя и максимальный залп может составлять 16 крылатых ракет “Калибр”.

Кроме того, в Азовском море рф держит один корабль, а в Средиземном море 8 кораблей и один ракетоносец с общим залпом 16 “Калибров”.

Добавим

Россия обстреливает Украину по меньшей мере девятью’пятью различными типами ракет, среди которых - крылатые ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Чаще всего обстрелы ведутся с территории России, Беларуси, Черного и Каспийского морей. Среди основных видов ракет, которые применяет рф против Украины, – «Искандер», «Калибр» и серия «Х».