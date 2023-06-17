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Россия несмотря на санкции продолжает производить дальнобойные ракеты - Воздушные Силы ВСУ

Киев • УНН

 • 1243613 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Несмотря на международные санкции россия продолжает производство дальнобойных ракет. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Россия несмотря на санкции продолжает производить дальнобойные ракеты - Воздушные Силы ВСУ

Цитата

"Еще с весны прошлого года говорим о том, что россия будет производить и применять дальнобойное оружие, дальнобойные ракеты, которые будут доставать далеко вглубь Украины. С тех пор изменилось только то, что россия использовала большой арсенал осенью и зимой и продолжает сейчас производство ракет уже в условиях санкций. Она продолжает изготавливать ракеты. Уже 11 пакетов санкций. Можно было уже после 3-4 пакета приостановить это производство, повлиять на это, но Россия использует дальше все возможности для того, чтобы в обход санкций получать комплектующие и производить новые ракеты», - сообщил Игнат.

По его словам, рф пользуется контрабандой из дружественных ей стран. Изменить ситуацию можно лишь усилив контроль за товарами военного назначения, чтобы они не могли попадать в рф в обход санкций через третьи страны.

Также он отметил необходимость усиления системы ПВО Украины за счет ЗРК Patriot и систем SAMP/T. Их нужно больше.

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