В Воздушных Силах сообщили сколько уже удалось уничтожить аэробаллистических ракет "Кинжал"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинским силам противовоздушной обороны удается сбивать баллистические и аэробаллистические ракеты. Если говорить о российской ракете “Кинжал”, то их уже удалось уничтожить 13 штук. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает УНН.
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“Вчера было 16 июня — шесть „Кинжалов“ уничтожили и ровно месяц назад, тоже 6 уничтожили (...) То есть 12, и 13-я — первая была 4 мая. Это аэробаллистических „Кинжалов“ и где-то до 20 баллистических”, — сообщил он.
Игнат заметил, что удается их сбивать благодаря ЗРК Patriot.
“Это очень хорошая техника, и её нужно больше, чтобы закрывать по Украине все угрожающие направления и дождаться тех обещанных систем противовоздушной обороны SAMP/T, которые будут работать, я надеюсь, не хуже, чем система Patriot”, — добавил Игнат.
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