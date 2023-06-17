В Воздушных Силах сообщили сколько уже удалось уничтожить аэробаллистических ракет "Кинжал"

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“Вчера было 16 июня — шесть „Кинжалов“ уничтожили и ровно месяц назад, тоже 6 уничтожили (...) То есть 12, и 13-я — первая была 4 мая. Это аэробаллистических „Кинжалов“ и где-то до 20 баллистических”, — сообщил он.

Игнат заметил, что удается их сбивать благодаря ЗРК Patriot.

“Это очень хорошая техника, и её нужно больше, чтобы закрывать по Украине все угрожающие направления и дождаться тех обещанных систем противовоздушной обороны SAMP/T, которые будут работать, я надеюсь, не хуже, чем система Patriot”, — добавил Игнат.

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