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У Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Одещину

У Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Одещину

Київ • УНН

 • 41953 перегляди

Швидкісна мішень прямує до Одеської області, що спонукає владу закликати мешканців сховатися в укриттях, доки загроза не мине.

У Повітряних силах попередили, що на Одещину рухається швидкіна ціль, передає УНН.

"Швидкісна ціль на Одещину!" - повідомили у Повітряних силах.

Додамо

Жителів Одеської області закликали залишатись у безпечних місцях.

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо

В Україні вже тричі оголошували масштабну повітряну тривогу.

Антоніна Туманова

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