У Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Одещину
Київ • УНН
Швидкісна мішень прямує до Одеської області, що спонукає владу закликати мешканців сховатися в укриттях, доки загроза не мине.
У Повітряних силах попередили, що на Одещину рухається швидкіна ціль, передає УНН.
"Швидкісна ціль на Одещину!" - повідомили у Повітряних силах.
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Жителів Одеської області закликали залишатись у безпечних місцях.
"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
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В Україні вже тричі оголошували масштабну повітряну тривогу.