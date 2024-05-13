У Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Одещину

У Повітряних силах попередили, що на Одещину рухається швидкіна ціль, передає УНН.

"Швидкісна ціль на Одещину!" - повідомили у Повітряних силах.

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Жителів Одеської області закликали залишатись у безпечних місцях.

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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В Україні вже тричі оголошували масштабну повітряну тривогу.