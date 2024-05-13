В Воздушных силах сообщили о скоростной цели в Одесскую область

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В Швейцарии ребенок пострадал в давке, когда известный тиктокер собрал подписчиков и сбросил наличные с дрона
В Цюрихе 12-летний ребенок получил серьезные травмы во время давки, когда тиктокер Oracle сбросил 24 тысяч швейцарских франков с дрона в парке.
В ФРГ предостерегают о новых кибератаках из Китая и России
Германия предупреждает об удвоении количества кибератак со стороны Китая и России за последние годы, что повлекло многомиллиардные убытки, преимущественно связанные с киберпреступностью.
"Ход конем" удался: клиенты EVA задонатили почти 4,5 млн грн на авто для ВСУ
Магазины EVA и благотворительный проект ГЕРОЙCAR собрали более 4,4 миллиона гривен от тысяч украинцев на приобретение мощных внедорожников и улучшение противовоздушной обороны для военных, превысив свою первоначальную цель.
кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной земли за вступление в ряды армии рф - Центр сопротивления
кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной украинской земли в Донецкой и Херсонской областях за вступление в ряды российской армии и отправку на войну в Украину.
россияне нанесли удар по ферме в Харьковском районе, есть погибший и раненые
В результате российского обстрела фермы в Коротичах Харьковского района погиб гражданский человек, еще трое получили ранения, а 71-летняя женщина была госпитализирована после вражеского обстрела Липцев.
В минобороны рф утверждают о якобы сбитии 4 БПЛА над белгородской областью, губернатор говорит о повреждении
В мо рф утверждают, что ее силы противовоздушной обороны сбили якобы 4 украинских беспилотников над белгородской областью. Однако губернатор области говорит, что один из БПЛА упал на парковке, повредив 8 автомобилей, еще один - возле жилого дома без детонации.
Премьер Ирландии заявил о планах сократить помощь украинским беженцам
Ирландия рассматривает возможность сокращения государственной поддержки искателей убежища и беженцев, в том числе из Украины, чтобы привести свою систему в соответствие с другими европейскими странами.
Кулеба и премьер Сербии обсудили пути расширения двусторонней торговли
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Сербии Милош Вучевич обсудили пути расширения двусторонней торговли и возвращения ее к довоенному уровню.
Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: есть попадание в жилой дом и жертвы
В результате российских обстрелов погибли двое гражданских в селе Кизомыс Херсонской области.