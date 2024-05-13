В Воздушных силах сообщили о скоростной цели в Одесскую область

В минобороны рф утверждают о якобы сбитии 4 БПЛА над белгородской областью, губернатор говорит о повреждении

В мо рф утверждают, что ее силы противовоздушной обороны сбили якобы 4 украинских беспилотников над белгородской областью. Однако губернатор области говорит, что один из БПЛА упал на парковке, повредив 8 автомобилей, еще один - возле жилого дома без детонации.