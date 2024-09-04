У Повітряних силах попередили про ворожу ракету на Полтаву/Миргород
Київ • УНН
Повітряні сили України попередили про ворожу ракету, що рухається в напрямку Полтави та Миргорода. Раніше було повідомлено про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
У Повітряних силах попередили, що на Полтаву/Миргород рухається ворожа ракета, передає УНН.
"Ракета курсом на Полтаву/Миргород!" - йдеться у повідомленні.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Дніпропетровщина: у Новомосковську було гучно на тлі балістиної загрози04.09.24, 19:04 • 18402 перегляди