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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Воздушных силах предупредили о вражеской ракете на Полтаву/Миргород

В Воздушных силах предупредили о вражеской ракете на Полтаву/Миргород

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 16:11  •  5330 просмотра

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Воздушные силы Украины предупредили о вражеской ракете, движущейся в направлении Полтавы и Миргорода. Ранее было сообщено об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В Воздушных силах предупредили, что на Полтаву/Миргород движется вражеская ракета, передает УНН.

«Ракета курсом на Полтаву/Миргород!» - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

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