В Воздушных силах предупредили о вражеской ракете на Полтаву/Миргород
Киев • УНН
Воздушные силы Украины предупредили о вражеской ракете, движущейся в направлении Полтавы и Миргорода. Ранее было сообщено об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В Воздушных силах предупредили, что на Полтаву/Миргород движется вражеская ракета, передает УНН.
«Ракета курсом на Полтаву/Миргород!» - говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
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