Киев • УНН
В Днепропетровской области слышали взрывы, в частности в Новомосковске. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения, жителей Днепра и Кривого Рога призвали пройти в укрытие.
В Днепропетровской области слышали взрывы. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, громко было в Новомосковске, передает УНН.
«Громко в Новомосковске. Детали позже. Информационная тишина», - написал Лысак.
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
Жителей Днепра и Кривого Рога призвали пройти в укрытие.
На Дніпропетровщині через удари рф один загиблий та 10 постраждалих: показали наслідки3 сентября 2024, 07:56 • 20716 просмотров