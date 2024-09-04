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Дніпропетровщина: у Новомосковську було гучно на тлі балістиної загрози

Дніпропетровщина: у Новомосковську було гучно на тлі балістиної загрози

Київ • УНН

 • 18402 перегляди

У Дніпропетровській області чули вибухи, зокрема у Новомосковську. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння, жителів Дніпра та Кривого Рогу закликали пройти в укриття.

У Дніпропетровській області чули вибухи. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, гучно було у Новомосковську, передає УНН.

"Гучно у Новомосковську. Деталі згодом. Інформаційна тиша", - написав Лисак.

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

Жителів Дніпра та Кривого Рогу закликали пройти в укриття.

На Дніпропетровщині через удари рф один загиблий та 10 постраждалих: показали наслідки03.09.24, 10:56 • 21240 переглядiв

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