Дніпропетровщина: у Новомосковську було гучно на тлі балістиної загрози
Київ • УНН
У Дніпропетровській області чули вибухи, зокрема у Новомосковську. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння, жителів Дніпра та Кривого Рогу закликали пройти в укриття.
У Дніпропетровській області чули вибухи. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, гучно було у Новомосковську, передає УНН.
"Гучно у Новомосковську. Деталі згодом. Інформаційна тиша", - написав Лисак.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
Жителів Дніпра та Кривого Рогу закликали пройти в укриття.
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