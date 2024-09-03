На Дніпропетровщині через удари рф один загиблий та 10 постраждалих: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок російських ударів у Дніпропетровській області загинув 1 чоловік, 10 постраждали. У Дніпрі ракетна атака спричинила пожежу, в Нікополі обстріли артилерією та дронами.
У Дніпропетровській області внаслідок ударів російських військ минулої доби один загиблий та десятеро постраждалих, повідомили у Національній поліції у вівторок, показавши наслідки ворожої атаки, пише УНН.
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За даними поліції, учора, 2 вересня, весь день ворог обстрілював Нікопольський район з різного озброєння, а ввечері поцілив по Дніпру ракетами.
"Внаслідок ракетної атаки на місто Дніпро загинув чоловік, ще шестеро людей отримали поранення", - повідомили у поліції.
Як повідомили у ДСНС, рятувальники ліквідували наслідки ворожого ракетного удару по Дніпру. На місці події, як вказано, виникла пожежа, яку рятувальники оперативно приборкали.
Впродовж вчорашнього дня, за даними поліції, ворог гатив по місту Нікополю з артилерії та дронами-камікадзе. "Внаслідок російських обстрілів поранено чотирьох жінок: вони отримали травми різного ступеня тяжкості, їм надали необхідну медичну допомогу", - зазначили у поліції.
Також під атаками армії рф перебували Покровська та Марганецька громади. Сьогодні, 3 вересня, росіяни відновили атаки по райцентру. Пошкоджено адмінбудівлю, повідомили у поліції.
У Дніпрі від ворожого ракетного удару загинув цивільний, шестеро поранені03.09.24, 07:48 • 25029 переглядiв