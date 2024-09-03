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У Дніпрі від ворожого ракетного удару загинув цивільний, шестеро поранені

У Дніпрі від ворожого ракетного удару загинув цивільний, шестеро поранені

Київ • УНН

 • 25029 перегляди

Внаслідок ракетної атаки на Дніпро загинув 51-річний чоловік, шестеро отримали поранення. Ворог також обстріляв Нікопольщину, пошкодивши інфраструктуру та адміністративну будівлю.

У Дніпрі через удар терористів загинув один цивільний та шестеро – дістали поранення. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Внаслідок ракетної атаки на Дніпро загинув 51-річний чоловік. Шестеро людей отримали поранення, з яких один 37-річний чоловік залишається в лікарні, а інші оговтуються вдома.

Атака спричинила значні руйнування: знищено 3 автомобілі, ще 12 пошкоджені, а також постраждали вікна дитячого садочка та сімох приватних будинків. Пошкоджено також одне підприємство.

Обстріли продовжились і на Нікопольщині, де ворог атакував населені пункти району з РСЗВ "Град", важкої артилерії та дронів-камікадзе. Пошкоджено інфраструктуру в Нікополі та Марганецькій громаді, але жертв вдалося уникнути.

Сьогодні вранці військо противника поновило удари по райцентру, пошкодивши адміністративну будівлю. Обстеження території триває.

Окупанти обстріляли житлові будинки у Дніпрі02.09.24, 22:57 • 24328 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна

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