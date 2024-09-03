У Дніпрі від ворожого ракетного удару загинув цивільний, шестеро поранені
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки на Дніпро загинув 51-річний чоловік, шестеро отримали поранення. Ворог також обстріляв Нікопольщину, пошкодивши інфраструктуру та адміністративну будівлю.
У Дніпрі через удар терористів загинув один цивільний та шестеро – дістали поранення. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Внаслідок ракетної атаки на Дніпро загинув 51-річний чоловік. Шестеро людей отримали поранення, з яких один 37-річний чоловік залишається в лікарні, а інші оговтуються вдома.
Атака спричинила значні руйнування: знищено 3 автомобілі, ще 12 пошкоджені, а також постраждали вікна дитячого садочка та сімох приватних будинків. Пошкоджено також одне підприємство.
Обстріли продовжились і на Нікопольщині, де ворог атакував населені пункти району з РСЗВ "Град", важкої артилерії та дронів-камікадзе. Пошкоджено інфраструктуру в Нікополі та Марганецькій громаді, але жертв вдалося уникнути.
Сьогодні вранці військо противника поновило удари по райцентру, пошкодивши адміністративну будівлю. Обстеження території триває.
Окупанти обстріляли житлові будинки у Дніпрі02.09.24, 22:57 • 24328 переглядiв