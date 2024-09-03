В Днепре от вражеского ракетного удара погиб гражданский, шестеро ранены

В Днепре из-за удара террористов погиб один гражданский и шестеро - получили ранения. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В результате ракетной атаки на Днепр погиб 51-летний мужчина. Шесть человек получили ранения, из которых один 37-летний мужчина остается в больнице, а остальные приходят в себя дома.

Атака вызвала значительные разрушения: уничтожено 3 автомобиля, еще 12 повреждены, а также пострадали окна детского сада и семи частных домов. Повреждено также одно предприятие.

Обстрелы продолжились и на Никопольщине, где враг атаковал населенные пункты района из РСЗО «Град», тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе. Повреждена инфраструктура в Никополе и Марганецкой громаде, но жертв удалось избежать.

Сегодня утром войска противника возобновили удары по райцентру, повредив административное здание. Обследование территории продолжается.

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