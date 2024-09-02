Оккупанты обстреляли жилые дома в Днепре

Террористы ударили по жилым домам Днепра. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, враг совершил очередную атаку на Днепропетровщину. По предварительной информации, в результате обстрелов повреждены несколько жилых домов в одном из районов Днепра.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Днепре прогремели взрывы.

У Дніпрі пролунали вибухи