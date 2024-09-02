Оккупанты обстреляли жилые дома в Днепре
Киев • УНН
Враг совершил очередную атаку на Днепропетровскую область. По предварительной информации, в результате обстрелов повреждены несколько жилых домов в одном из районов Днепра.
Террористы ударили по жилым домам Днепра. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По информации, враг совершил очередную атаку на Днепропетровщину. По предварительной информации, в результате обстрелов повреждены несколько жилых домов в одном из районов Днепра.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Днепре прогремели взрывы.
У Дніпрі пролунали вибухи2 сентября 2024, 19:06 • 14267 просмотров